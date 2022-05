S. Marinella. Dopo gli errori, rimodulazione e riduzione delle strisce blu

SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale di Santa Marinella e il Sindaco Pietro Tidei si sono fatti subito carico delle istanze della popolazione per rivedere e apporre migliorie sulla base delle proposte avanzate da cittadini ed esercenti, il servizio di sosta a pagamento.

Si è svolta infatti ieri pomeriggio, nella sede comunale di via Cicerone, una riunione con gli esponenti della maggioranza e con i vertici della Santa Marinella Servizi, presieduta dal Sindaco Tidei, in cui sono state affrontate le problematiche sorte in quest’ultima settimana in merito alla modalità di realizzazione delle strisce blu.

All’inizio dell’incontro il sindaco Tidei, come annunciato già nella giornata di ieri, ha chiesto ai responsabili della Santa Marinella Servizi di relazionare in merito a quanto accaduto nei giorni scorsi per dare una spiegazione plausibile su come possano essere stati commessi degli errori così grossolani nel realizzare gli stalli a pagamento, come è ampiamente documentato attraverso molte foto diffuse anche in rete. “Ho chiesto ai responsabili della SRL – afferma Tidei – se sia intenzione del C.d.A. e del Direttore Generale verificare le cause di quanto accaduto e nell’eventualità che esistano delle responsabilità specifiche quali azioni si intenda intraprendere”.

Entrando poi nel merito della questione relativa alla istituzione di alcune aree di sosta a pagamento il Sindaco e la maggioranza ritengono questo uno strumento fondamentale per migliorare la gestione del traffico consentendo un maggiore ricambio degli autoveicoli mezzi. “Ricordo – ha detto il sindaco – che la presenza dei parcheggi a pagamento interessa tutte le città e le località d’Italia ed Europa, è stato rinnovato anche l’impegno affinché il ricavato venga utilizzato per migliorare la viabilità, investendo negli interventi di manutenzione stradale. Nella convinzione che tale servizio possa essere sempre ottimizzato la maggioranza ha apportato delle migliorie alle attuali disposizioni degli stalli e delle tariffe. Tra cui: ripristino di una quota di parcheggi gratuiti pari al 50 per cento nella zona dell’ex Fungo; ripristino dei 20 minuti di cortesia gratuiti, ma solo una volta al giorno con ticket e targa; possibilità per le attività commerciali di acquistare abbonamenti per i dipendenti anche se non residenti e per quanti soggiornano in strutture ricettive di Santa Marinella e Santa Severa; verifica degli stalli blu nelle zone solo residenziali ed eventuale rimozione degli stessi con diminuzione consistente dei posti a pagamento”.

Infine il Sindaco si è raccomandato con i dirigenti della Santa Marinella Servizi di far correggere in tempi rapidi gli errori che sono stati commessi nell’esecuzione delle strisce per i parcheggi sia bianchi che blu.

Pertanto nei prossimi giorni verrà predisposta approvata e resa esecutiva la delibera con la quale verrà ratificata la riduzione degli stalli blu.