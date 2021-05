S. Marinella. Domenica manifestazione a sostegno della campagna referendaria sui beni comuni

SANTA MARINELLA – Dal Comitato Santa Marinella per il Bene Comune riceviamo e pubblichiamo:

“Il 23 maggio alle ore 18, a piazza Gentilucci, si terrà una manifestazione a sostegno della campagna referendaria sui beni comuni.

L’amministrazione ha il dovere giuridico, politico e morale di dare una risposta ai cittadini, ma a distanza di quasi tre mesi ancora ignora volutamente le legittime richieste del Comitato Santa Marinella per il Bene Comune.

Questa vicenda è diventata ormai una farsa. Ancora non fanno sapere se le firme consegnate il primo marzo sono quelle previste dal regolamento per indire il referendum. A questo punto è legittimo pensare che l’amministrazione non comunica che le firme raccolte dal “Comitato Santa Marinella per il bene comune” sono più che sufficienti, perché ha paura.

Ha paura di perdere un referendum fortemente voluto dalla cittadinanza. Ha paura di una sconfitta, che potrebbe mettere in crisi il sindaco e la sua maggioranza.

E’ ormai chiaro che il tessuto sociale di Santa Marinella non è più quello di una volta e la prima storica consultazione popolare cittadina potrebbe dimostrare in maniera evidente che le vecchie arroganze e i giochi di potere che andavano bene nel passato, non funzionano più.

Il risultato raggiunto è motivo di grande soddisfazione, perché è stato raggiunto malgrado le gravissime difficoltà di raccolta delle firme dovute alla pandemia, superando il boicottaggio del Sindaco, grazie all’attivismo di tanti e alla convinta adesione di moltissimi cittadini al di là delle appartenenze politiche.

È per questo che il “Comitato Santa Marinella per il bene comune” chiama a raccolta domenica 23 maggio a largo Gentilucci al bar Cuore Matto tutti i cittadini, ripetiamo tutti i cittadini che hanno a cuore (non a caso) questa città, per protestare contro l’ennesimo atto di prepotenza dell’amministrazione di Santa Marinella. Vi parteciperanno tutte le forze politiche, le associazioni e i consiglieri comunali che hanno organizzato e reso possibile la raccolta delle firme per i 5 referendum contro i Project financing su Passeggiata, Cimitero, Parcheggi a pagamento, area ex fungo e Farmacia comunale”.

Il Comitato Santa Marinella per il Bene Comune