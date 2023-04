S. Marinella. Di Liello: “Difesa del Convento di S. Severa e non solo”

SANTA MARINELLA – Dalla candidata Sindaco di Coalizione Futuro, Clelia Di Liello, riceviamo e pubblichiamo:

“Prendiamo atto della volontà espressa dal Sindaco a Italia Nostra di preservare la Chiesa e il convento di S. Severa da ulteriori speculazioni edilizie, ma – alla vigilia delle prossime elezioni – ci preme segnalare che il rischio di vedere entrambi sostituiti da un complesso di appartamentini non si è esaurito. Questo destino è stato finora impedito grazie alla mobilitazione popolare e alla costituzione del Comitato di cittadini in difesa del Parco e della Chiesa dell’Immacolata.

Molti membri della Coalizione Futuro di cui sono la candidata a Sindaco, hanno partecipato agli incontri che si sono succeduti allo scopo di tutelare quello che il Comitato ha definito “lo straordinario giacimento spirituale, culturale, storico e ambientale rappresentato dal Convento dell’Immacolata di Santa Severa”.

Il Sindaco avrebbe potuto fare di più: già nel mese di agosto 2022 il gruppo consiliare “il Paese che vorrei” depositò, di concerto con il Comitato, una mozione finalizzata alla tutela e alla definizione di vincoli sul Convento dell’Immacolata; sarebbe bastato inserire la mozione (regolarmente protocollata con numero 29549) tra gli atti di consiglio comunale ed approvarla per vedere scongiurato ogni rischio di speculazione edilizia. Invece si è preferito non procedere in consiglio, salvo fare, in questi giorni, annunci e promesse alla delegazione di Italia Nostra che non si traducono in atti concreti. Il Sindaco avrebbe potuto salvaguardare Chiesa, convento e parco annesso, anche attraverso il rispetto del Regolamento del verde pubblico e privato che prevede di censire i parchi e i giardini di pregio, per le loro caratteristiche arboree, per il ruolo che hanno nel paesaggio e per quello che significano nella memoria storica della città (art. 19 e 44). La semplice applicazione del Regolamento risponderebbe infine alle preoccupazioni espresse da Italia Nostra “per lo stato di sofferenza delle piante del parco, per lo sviluppo incontrollato del sottobosco e per il degrado dei fabbricati soprattutto in vista dell’estate, quando crescerà il pericolo di incendio”.

Il programma della Coalizione Futuro prevede “Interventi di riqualificazione e studio della vincolistica a tutela delle aree da destinare a parco pubblico con edifici annessi come il parco dell’ex Convento Immacolata – Santa Severa”.

Questo perché il patrimonio ambientale, storico ed architettonico di S. Marinella e S. Severa, a noi sta particolarmente a cuore. Le parole d’ordine del nostro programma sono recupero e riqualificazione della ricchezza naturale come volano per lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di una qualità della vita migliore per chi ci abita, per chi ci lavora e per chi ama trascorrere qui le proprie vacanze.

Per questi motivi, mi impegno formalmente a difendere non solo il Convento dell’Immacolata e il suo bellissimo parco che si affaccia sul mare, ma anche gli altri luoghi che costituiscono la ricchezza di S. Marinella e S. Severa come per esempio il giardino dell’Osservatorio, l’area della foce di Castelsecco, il parco dei Grottini, in quanto aree preziose e dimenticate da decenni dall’attività politica e amministrativa del nostro Comune.

Questo è il mio impegno personale e questo è l’impegno della coalizione che rappresento”.

Clelia Di Liello – candidata a Sindaco della Coalizione Futuro