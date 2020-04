S. Marinella. D’Emilio: “La Regione autorizzi la manutenzione di stabilimenti e alberghi”

SANTA MARINELLA – Da Pierluigi D’Emilio, Consigliere comunale Italia Viva Santa Marinella, riceviamo e pubblichiamo:

“Dobbiamo attrezzarci per la fase 2. Santa Marinella è una delle principali città turistiche del Lazio, città che regge la sua economia prevalentemente sul turismo e non è possibile continuare a navigare a vista. I nostri balneari, che tanti sacrifici stanno sopportando meritano rispetto. Quindi a seguito dell’ultimo dcpm dove all’articolo 2 comma 12 si permetterebbero lavori di manutenzione è urgente che la regione dia maggior forza allo stesso con un ordinanza che consenta in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme in materia sanitaria la manutenzione degli stabilimenti balneari. Veneto, Liguria ed Emilia Romagna sono già partite noi non possiamo rimanere fermi. Certo, questa sarà una estate diversa, con nuove regole e dovremmo tener conto del distanziamento sociale. Dobbiamo anche considerare che i balneari dovranno sostenere i costi di sanificazione oltre ad avere un minor numero di clienti proprio per le motivazione relative al distanziamento sociale e vanno sostenuti con tutti gli strumenti possibili. Per questo insieme all’onorevole Marietta Tidei come gruppo di Italia Viva stiamo portando in seno alla regione Lazio 3 istanze.

– Immediata ordinanza regionale per permettere la manutenzione degli stabilimenti ed alberghi.

– Prorogare la stagione balneare fino al 31/12.

– Revisione dei canoni demaniali.

Il settore del turismo va sostenuto, va permessa pianificata l’operatività altrimenti le conseguenze in termini economici ed occupazionali saranno devastanti, a maggior ragione in un comune come ilvnostro che è in gravi difficoltà finanziarie”.

Pierluigi D’Emilio – Consigliere comunale Italia Viva Santa Marinella