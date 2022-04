S. Marinella. Dal Ministero dell’Interno via libera a 5 milioni di finanziamenti

SANTA MARINELLA – Confermata dal Ministero dell’Interno la corretta ricezione della documentazione relativa ai finanziamenti concessi. Si tratta di una pioggia di finanziamenti, che vanno ad aggiungersi agli oltre 17 milioni già ottenuti ed in fase di progettazione esecutiva o già appaltati, per un totale di 5.291.249 euro. In particolare:

1) Sottopasso Valdambrini e Pista Ciclabile € 1.871.000

2)Ristrutturazione edilizia scuola Pirgus – via Oberdan € 645.784

3) Ristrutturazione scuola Centro – via della Conciliazione € 1.400.920

4) Riqualificazione Centro Sportivo Comunale di Santa Marinella – via delle colonie – € 1.373.545

“Questo è il risultato – dichiara il Sindaco Pietro Tidei – di un accurato lavoro di programmazione e di sacrifici che hanno visto coinvolti Assessori e Consiglieri che hanno saputo cogliere le tante opportunità offerte dai finanziamenti europei, statali, regionali e provinciali, tesi alla riqualificazione urbana e alla realizzazione di nuove infrastrutture civili, ambientali e produttivi nella nostra città. Santa Marinella si avvia a diventare una città finalmente vivibile e altamente produttiva”.