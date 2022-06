S. Marinella. Dal 1 luglio servizio di bus dalle stazioni alle spiagge

SANTA MARINELLA – Il Sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati annunciano importanti novità sul trasporto pubblico.

Per i turisti e viaggiatori in visita a Santa Marinella, a partire dal 1 luglio e fino al 31 agosto chi raggiungerà in treno la Perla potrà usufruire del servizio navetta per raggiungere la via Aurelia, il Lungomare Marconi e la Passeggiata. Stesso discorso sarà effettuato anche per Santa Severa, con la possibilità di raggiungere non solo il centro cittadino ma anche le spiagge.

“Un’importante novità che la Città attendeva da anni – ha detto il Primo Cittadino – oggi grazie anche al ricavato dei parcheggi blu, ancora tanto discussi, possiamo garantire un servizio tanto desiderato e atteso, organizzato e gestito dalla Santa Marinella Servizi. Ciascuna navetta seguirà la fascia oraria più calda e frequentata e partirà direttamente dal piazzale delle Stazioni Ferroviarie di Santa Marinella e Santa Severa. L’amministrazione comunale compie un altro passo in avanti per quanto riguarda il trasporto pubblico, e la mobilità sostenibile garantendo una migliore qualità di vita per le persone”.