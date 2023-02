S. Marinella. Congresso PD, domenica si vota al seggio di via Aurelia 287

SANTA MARINELLA – Anche il PD di S. Marinella e S. Severa si prepara alla fase finale del congresso. Al termine del Congresso dell’Assemblea degli Iscritti, le mozioni di Stefano Bonaccini e di Elly Schlein sono state le più votate, su tutto il territorio Nazionale (Bonaccini 79.787 voti, pari al 52,87%, Schlein 52.637 voti, pari al 34,88%).

Il circolo cittadino si è espresso votando per il 72% Bonaccini e per il 28% Schlein (34 voti Bonaccini, 13 voti Schlein). “Nonostante la netta maggioranza di voti per il primo – si legge in una nota del ciroclo PD cittadino – il nostro Circolo, non fa un appello al voto per il più votato, perché non si tratta di mettere bandierine simboliche, ma di portare “fuori” valori riformisti e concreti che, entrambi i candidati esprimono sempre in linea con la parola d’ordine “unità”. Pertanto, invitiamo tutti a votare liberamente senza lasciarsi condizionare da belle parole “nostalgiche” e, per chi non l’avesse già fatto, può consultare le mozioni dei candidati Bonaccini – Schlein ai link di seguito. Il popolo di sinistra sente molto questo momento, e noi come Circolo vogliamo invitare, gli iscritti, i simpatizzanti e i cittadini tutti, a partecipare numerosi a questo importante confronto Democratico che deve essere per tutti un chiaro punto di partenza e di unità”.

Le primarie sono aperte, possono votare tutti i cittadini residenti nel territorio, dovranno portare con sé, il documento d’identità, la tessera elettorale e versare un piccolo contributo di 2 euro. Si vota al seggio 1, Via Aurelia 287. Il seggio resterà aperto dalle 8 alle 20.