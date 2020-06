S. Marinella. Comitato 2 Ottobre: “Sì ai lavori per la messa in sicurezza di Castelsecco”

SANTA MARINELLA – Il Comitato “2 Ottobre” auspica che i lavori per la messa in sicurezza del fosso di Castelsecco vengano finalmente avviati ed ultimati al più presto.

“Dopo un attento esame – si legge in una nota stampa – il Comitato ritiene che il progetto abbatta il rischio-alluvione senza compromettere la naturalità del sito e che, una volta ultimati i lavori (da eseguirsi nel modo più rispettoso possibile dell’ambiente), la fruizione dell’area potrebbe prevedere, ad esempio, un sentiero di visita che prosegua sulle colline e postazioni di osservazione naturalistica. In ogni caso gli interventi futuri non dovranno essere improvvisati ma improntati alla realizzazione di una visione complessiva (edecosostenibile) della valorizzazione del fosso di Castelsecco. Sarebbe inoltre necessario monitorare le rimuovere le discariche abusive di rifiuti ingombranti lungo i fossi che, in caso di piena, costituiscono un pericolo assai più elevato del canneto”.