S. Marinella. Coalizione Futuro presenta i punti del suo programma

SANTA MARINELLA – Domenica 2 aprile, le quattro liste della coalizione Futuro che sostiene Clelia di Liello Candidata Sindaca, si sono riunite per condividere ed approvare il programma elettorale per le elezioni del 14 e 15 maggio prossimi.

Paese che Vorrei, Movimento 5 Stelle, Generazione Green e Santa Marinella Solidale hanno elaborato “un programma articolato, concreto e orientato alla condivisione ed alla trasparenza, che ribalti drasticamente lo stile improvvisato e padronale che hanno caratterizzato i governi avvicendatisi negli ultimi 15 anni”.

“Un programma frutto di un intenso lavoro, che vede il tema della “Città collettiva”, dell’ascolto, della condivisione delle scelte come punti cardine; che mette al centro i “beni Comuni” di Santa Marinella e Santa Severa, e la loro tutela dalla speculazione e dalla privatizzazione, affinché siano utilizzati nell’interesse pubblico – spiegano le quattro liste – Lo sviluppo economico, una seria e competente programmazione delle politiche del turismo, le esperienze ai posti chiave, la tutela dell’ambiente, la giustizia sociale, il rafforzamento dei diritti e dei servizi sono gli architrave di un elenco di progetti specifici dettagliati e chiari, che uniti ad un efficientamento dell’amministrazione pubblica costituiranno l’impegno di una coalizione che non elenca promesse vuote e destinate all’oblio, e che soprattutto si dota di una programmazione reale e pianificata, rigettando l’idea di un governo del giorno per giorno, che – come sempre avvenuto finora – elenca in fase per elettorale progetti che mai realizzerà o omette e nasconde azioni dannose e speculative che intende invece perseguire. Per Santa Marinella e Santa Severa finalmente è possibile un’alternativa ai responsabili di vent’anni di malagestione, e cattiva amministrazione; un’alternativa che mette al primo posto i cittadini e le loro esigenze, che fa dell’ascolto un valore assoluto, che propone una squadra onesta, competente e al servizio della comunità”.

Il programma verrà depositato entro il 14 aprile, come prescritto dalla legge, per poi essere presentato in dettaglio a tutti i nostri concittadini.