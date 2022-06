S. Marinella. “Cittadini al Centro” dà il benvenuto a Gino Vinaccia

SANTA MARINELLA I rappresentanti di Cittadini al Centro, le consigliere Maura Chegia, Marina Ferullo e l’Assessore Emanuele Minghella, danno il benvenuto a Gino Vinaccia, a cui augurano di “lavorare, come ha sempre dimostrato e come piace a noi, per il bene dei cittadini e della città”.

“Il nostro percorso civico di centro si rafforza con l’entrata di Gino – affermano in una nota stampa – con le idee del civismo senza ideologia politica e con il solo intento di ascoltare le persone per cercare di risolvere ogni problematica, oltre che per una visione di sviluppo della città. Continueremo ad aggregare da ogni schieramento politico, sia esso di destra che di sinistra, in quanto professionalità, competenza e amore per Santa Marinella e Santa Severa sono le nostre prerogative base. Siamo e saremo sempre dei moderati della politica, sempre lontani dalla logica dell’affarismo e delle poltrone, come anche in occasione di questa nomina, abbiamo dimostrato di essere”.