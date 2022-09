S. Marinella. Case ATER di via Elcetina: ultimi lavori prima dell’assegnazione

SANTA MARINELLA – Un nuovo sopralluogo è partito ieri mattina al complesso di via Elcetina da parte del sindaco Pietro Tidei, dell’Avv. Andrea Riga e del delegato Manfredo Ballarini, per verificare l’effettiva ultimazione degli interventi.

“Con sorpresa abbiamo verificato che la fase di ultimazione dei lavori sta procedendo e che le abitazioni sono in dirittura d’arrivo. Mancano le porte che saranno però posizionate nel corso della prossima settimana – ha affermato il primo cittadino – Ho provveduto a sollecitare la ditta Enel di intervenire in tempi brevissimi per l’allacciamento della luce, dopodiché il passo successivo sarà avviare la fase finale che porrà fine a tutta questa storia che va avanti da anni ormai, a causa di ritardi non voluti dall’amministrazione che ricordo, si è tanto prodigata affinché i tempi di consegna degli alloggi potessero essere accorciati il più possibile per dare così riparo e rifugio a tutti gli aventi diritto”.

La prossima settimana il sindaco Tidei avrà un incontro con il presidente dell’Ater Passarelli per definire la data ufficiale per la consegna dei primi 8 appartamenti e successivi 20.

“Gli alloggi sono in tutto 42 e nuovi, ristrutturati, resi accoglienti e dotati di impianto fotovoltaico, a zero consumo di energia elettrica – prosegue Tidei – Ciascun locale è dotato di antenna parabolica e condizionatore ad aria. Inoltre all’esterno dell’abitazione, sul piazzale sarà installata una colonnina per la ricarica elettrica delle auto. La consegna di questi alloggi costituirà per la città un segno importante, un numero così esteso di appartamenti ristrutturati e moderni, che non si vedevano in questo Comune da ben 70 anni”.