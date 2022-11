S. Marinella. Avviati gli interventi per il fosso di Valle Semplice

SANTA MARINELLA – Iniziati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza ed eliminazione dei rischi idraulici del Fosso Valle Semplice. Sono stati già eseguiti i primi interventi di pulizia dell’alveo del torrente, in modo da prevenire ogni pericolo in caso di piogge abbondanti, e con una procedura di somma urgenza, sono state anche appaltate le opere per un importo di oltre 400 mila euro che permetteranno di rendere sicura anche questa zona di Santa Marinella.

Lo ha annunciato ieri il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei dopo aver preso visione di tutto l’iter procedurale correttamente compiuto e in tempi brevi dall’ ufficio tecnico. “Con l’avvio di questi lavori giustamente attesi dalla popolazione, abbiamo, dimostrato come sempre con i fatti e non a parole, di proseguire senza sosta alcuna nella vasta opera di messa in sicurezza anche dal rischio idrogeologico del territorio di Santa Marinella, eseguendo una serie di progetti che vanno dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi del comprensorio, anche i più piccoli e periferici, mai puliti in passato, all’attuazione di interventi più capillari e risolutivi, come nel caso appunto del Fosso di Valle Semplice. Per ora si sta intervenendo con priorità assoluta su quel tratto più a rischio, dove ricadeva anche la parete in cemento armato ormai, fortemente compromessa e a rischio crolli Anche questa situazione di potenziale rischio dunque verrà eliminata. I lavori proseguiranno fino al prossimo mese di marzo del 2023 Stiamo utilizzando per questa opera ben 444 mila euro di fondi ministeriali che comporteranno interventi a tutto campo. Nei prossimi giorni, pur senza entrare troppo nei tecnicismi posso assicurare che saranno portati a termine anche gli interventi sempre in quel tratto centrale ove si trova il muro in cemento, ormai quasi collassato che verrà completamente rifatto. In seguito saranno ricostruite le sponde del fosso con materiali naturali perchè con una grande attenzione e rispetto anche all’ecosistema della zona in un futuro immediato possa ricrescere tutta la vegetazione presente in questa area e lungo le sponde del fosso. Questo a dimostrazione ulteriore dell’ impegno che questa amministrazione ripone nel settore della messa in sicurezza del nostro territorio , come, ripeto, non si era mai visto negli anni passati”.