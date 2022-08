S. Marinella. Arrivano sette nuove pensiline

SANTA MARINELLA – Ben 7 pensiline saranno installate a Santa Marinella. In previsione dell’alta stagione e delle temperature afose che sfioreranno i 40 gradi, il Comune di Santa Marinella sta provvedendo ad installare pensiline alle fermate degli autobus nelle varie zone della città. Un progetto che punta alla riqualificazione del decoro urbano, frutto dell’impegno del Sindaco Pietro Tidei e del consigliere delegato Andrea Amanati.

Al momento le pensiline installate sono tre: una al Cimitero, l’altra su via dei Fiori e l’ultima in via della Fornacetta.

“Nei prossimi giorni continueremo a provvedere al decoro – annunciano Tidei e Amanati – collocandone altre quattro nelle zone più frequentate. Ad accompagnare le pensiline anche le nuove panchine che renderanno le fermate più funzionali ed efficienti. Le pensiline, utilizzate per le fermate Cotral sono state sostituite con le nuove e quest’ultime sono state sistemate e verniciate, pronte per essere nuovamente utilizzate”.