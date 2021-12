S. Marinella. Andrea Amanati nuovo segretario del PD

SANTA MARINELLA – Il Capogruppo del PD Andrea Amanati è il nuovo segretario del Partito Democratico di Santa Marinella. Questo l’esito del Congresso che si è svolto ieri nella sezione cittadina e che ha lasciato estremamente soddisfatto il sindaco Pietro Tidei.

“Dal congresso che si è concluso ieri – commenta Tidei – è emersa chiaramente la volontà da parte della stragrande maggioranza degli iscritti di voler premiare l’operato e le linee amministrative e programmatiche messe in essere da questa maggioranza e rappresentate in consiglio dal neo segretario comunale Andrea Amanati al quale vanno le mie più sincere congratulazioni. Una vittoria netta che ha visto Amanati quasi doppiare con 60 preferenze i voti ottenuti invece dal segretario uscente Francesco Benci che si è fermato a quota 35. Si apre ora una nuova fase con un partito fortemente rinnovato, e contemporaneamente saluto con entusiasmo, ritenendola un valore aggiunto, anche la presenza prevalente di donne e giovani. Ci auguriamo che questo nuovo capitolo politico del PD si apra all’ insegna dell’unità, della solidarietà e della collaborazione. Voglio comunque porgere un ringraziamento al segretario uscente Francesco Benci per aver guidato il partito in un momento difficile, anche se non posso dire di aver condiviso alcune posizioni di contrarietà all’operato di questa amministrazione comunale, che invece sta lavorando alacremente ottenendo risultati inimmaginabili solo pochi mesi fa, con l’uscita dal dissesto finanziario ereditato dall’ ex giunta di destra”. Fortemente motivato e già al lavoro il neo eletto segretario Andrea Amanati “Il nuovo circolo dovrà da subito coinvolgere i giovani e per questo creeremo un gruppo dei Giovani Democratici. Dovrà essere d’ora in poi un circolo inclusivo, e promuovere iniziative sociali e di volontariato in favore delle fasce più deboli. Il gruppo sarà compatto insieme a tutti nessuno escluso, e i vertici uscenti saranno da supporto con la propria esperienza al nuovo direttivo composto da persone giovani, molto volenterose e motivate”.