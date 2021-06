S. Marinella. Anche Fare Verde a sostegno della Chiesa e del Convento dell’Immacolata

SANTA MARINELLA – Anche Fare Verde Civitavecchia ha aderito alla iniziativa di supporto per la salvaguardia della Chiesa e del Convento dell’Immacolata di Santa Severa.

“In particolare – si legge in una nota di Fare Verde – oltre al valore economico, finanziario e religioso, è doveroso rimarcare i ricordi che il luogo rappresenta, ha visto la permanenza del Santo Padre Giovanni Paolo II, dei Presidenti della Repubblica Scalfaro e Ciampi. Esso è immerso tra alberi di alto fusto e da una folta macchia mediterranea che rischia di essere abbattuta per essere sostituita da un complesso edilizio. Tutto questo, è inaccettabile. Fare Verde gruppo di Civitavecchia nel condividere tutte le azioni poste in essere dal Comitato, auspica una completa partecipazione di tutta l’amministrazione comunale, al fine di affrontare e risolvere la questione posta dal Comitato di salvaguardia”.