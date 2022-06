S. Marinella. Anche alla scuola Pirgus inaugurati i moduli per l’attività moria

SANTA MARINELLA – Il Sindaco Pietro Tidei ha inaugurato ieri mattina i nuovi locali adibiti a palestra posizionati nel cortile posteriore della scuola elementare Pirgus.

Presenti al simbolico taglio del nastro della nuova palestra prefabbricata anche l’assessora alla Pubblica Istruzione Arch. Stefania Nardangeli e la dirigente dott.ssa Velia Ceccarelli.

“Questa iniziativa che finalmente permetterà a tutti gli alunni di svolgere una sana e divertente attività motoria – ha dichiarato Tidei – come già detto durante la consegna dell’altro modulo alla scuola Centro, grazie ad un finanziamento che ci è stato concesso dal Ministero per la Pubblica Istruzione questi locali ora sono di proprietà del Comune. Ma la nostra opera di riqualificazione dell’edilizia scolastica non si ferma certo qui. Grazie a nuovi finanziamenti che potremo ottenere a breve accedendo ai fondi del PNRR è nostra intenzione una vera e grande palestra in muratura e dunque, in futuro queste strutture prefabbricate potranno essere utilizzate per lo svolgimento di altre attività didattiche e di laboratorio. I locali, come ho già avuto modo di dire in precedenza, perfettamente a norma per ospitare i bambini essendo climatizzate e dotate di tutti i sistemi di areazione. Ringrazio ancora l’assessora Nardangeli, la dirigente Ceccarelli ed il dirigente del settore tecnico Mencarelli per la fattiva collaborazione che ha portato ad ottenere questi risultati”.