S. Marinella. Al via prima fase intervento sui terreni della limonaia

SANTA MARINELLA – “Iniziata la prima fase dell’intervento sui terreni dove sorgerà la prima limonaia di Santa Marinella”.

Lo annuncia il sindaco Pietro Tidei, che spiega: “Le parole di questa amministrazione sono seguite dai fatti e sono proprio quest’ultimi a dimostrare l’importante operato che stiamo eseguendo per questa città, offrendo una grande opportunità di crescita sia al livello ortofrutticolo che turistico. Circondata da una natura rigogliosa e con un panorama mozzafiato, Santa Marinella proporrà un mercato di limoni a cielo aperto. Ieri sono state avviate le attività propedeutiche per la lavorazione del terreno che la ditta sta provvedendo a rendere idoneo alla piantumazione di circa 1.200 piante di limone che saranno posizionate ad hoc insieme ad una recinzione e ad una barriera frangivento, necessaria per la protezione del frutto. Nei prossimi giorni la ditta farà un sopralluogo in Sicilia per verificare l’effettiva qualità della pianta che sarà poi ordinata per la piantumazione sui terreni della Perla. L’intervento come già annunciato, salvo imprevisti dovuti a cause di forza maggiore legate al maltempo, sarà concluso nei prossimi mesi in modo tale da poter inaugurare ad inizio maggio la prima limonaia di Santa Marinella”.