S. Marinella. Al via lavori via IV Novembre e via delle Colonie

SANTA MARINELLA – Continuano incessanti i lavori di restyling e asfaltature delle strade di Santa Marinella, opere per le quali l’attuale amministrazione comunale ha già investito nel corso degli ultimi anni milioni di euro.

“Il miglioramento della viabilità cittadina è stata, da subito une delle nostre priorità e questo ci ha portato a riqualificare l’assetto di moltissime zone di Santa Marinella e Santa Severa – dichiara il Sindaco Pietro Tidei – Ieri mi sono recato personalmente per verificare l’avvio degli interventi di asfaltatura che stanno interessando , proprio in queste ore via IV Novembre . Il mando stradale sarà rifatto soprattutto in quei tratti che risultavano maggiormente ammalorati. I lavori si concluderanno in breve tempo e finalmente anche questa strada della città, una delle più percorse dagli abitanti di Santa Marinella, potrà essere utilizzata dagli automobilisti in tutta sicurezza Inoltre oggi è stata un giornata molto importante e proficua perché è stato finalmente possibile firmare il contratto d’appalto per le opere di asfaltatura di via delle Colonie. Questo sta a significare che nell’ arco di pochi giorni sarà riaperto il cantiere di lavori che porterà, finalmente all’ultimazione delle opere di ampliamento e rifacimento di questa strada, tristemente nota ormai con l’appellativo di Salerno Reggio Calabria. Un’altra delle tante problematiche ereditate dal passato che abbiamo saputo risolvere con impegno e fatica, così da poter consegnare ai cittadini una nuova arteria percorribile senza disagi. Inoltre come mi è stato riferito dai nostri tecnici al termine dei lavori di asfaltatura che interessano via IV Novembre , potrà essere installato un nuovo mini rondò, nell’incrocio con via delle Colonie. Tali opere consentiranno, oltre ad una riqualificazione del decoro urbano, anche un netto miglioramento degli standard di sicurezza attualmente presenti nei Rioni Fiori, Valdambrini e Combattenti”.