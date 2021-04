S. Marinella. Affidata alla SMS la gestione di tutti i parcheggi a pagamento

SANTA MARINELLA – È stata ufficialmente affidata alla Santa Marinella Servizi la gestione di tutti i parcheggi a pagamento del comune ivi compresi quelli già in precedenza realizzati a Santa Severa. In questi giorni la società partecipata realizzerà le strisce blu anche nelle diverse zone di Santa Marinella.

“Abbiamo scelto, come avevamo comunicato già da qualche tempo di non procedere all’affidamento del servizio ai privati tramite la procedura del project financing, ma di avvalerci della nostra Multiservizi che in tal modo dovrà occuparsi di tutti gli aspetti gestionali delle aree di sosta presenti nel comprensorio comunale fino alla riscossione del ticket – spiega il Sindaco Pietro Tidei – Ho chiesto che venisse impressa un’accelerazione a tutti gli iter in corso e pertanto nella frazione turistica di Santa Severa il servizio prenderà il via già dal prossimo primo maggio. L’allestimento di tutte le strisce blu e l’installazione dei parcometri richiederà invece ancora delle settimane di lavoro e dunque a Santa Marinella la sosta a pagamento sarà istituita a partire dal prossimo mese di giugno”.

“Abbiamo anche concordato con il consiglio di amministrazione della nostra municipalizzata – prosegue il primo cittadino – di ridurre il numero degli stalli blu rispetto a quanto ipotizzato in precedenza per andare incontro all’ esigenze anche dei cittadini e in particolar modo dei pendolari ai quali sarà riservata una nuova area di sosta nei pressi della stazione ferroviaria. Tra le agevolazioni in introdotte sempre in un’ottica di tutela degli utenti e degli esercenti la possibilità di sostare gratuitamente su di uno stallo blu per un tempo massimo consentito di 15 minuti. Inoltre stiamo predisponendo tariffe agevolate e possibilità di acquistare abbonamenti a costi ridotti per i residenti. La società Santa Marinella Servizi infine si occuperà anche della gestione dei parcheggi a pagamento che sorgeranno a ridosso delle spiagge libere di Santa Severa, al Castello e in località la Toscana”