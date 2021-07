Minnucci (PD): “Bocciatura del turbogas a Civitavecchia sia inizio di rilancio green del territorio”

ROMA – “Dopo un lavoro di un anno stamattina sono finalmente stati approvati in commissione regionale gli emendamenti contro la riconversione a gas della centrale di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia, un passaggio fondamentale che impegna la Regione Lazio a respingere un ulteriore sforzo di produzione energetica da combustibili fossili a Civitavecchia”.

Lo ha dichiarato il Consigliare Regionale PD Emiliano Minnucci, che aggiunge: “E’ chiaro che questo è solo il primo tempo della partita, non basta un no, per quanto politicamente importante, a dare un modello di sviluppo, è arrivato il momento di aprire la stagione degli investimenti green, dell’innovazione come prassi della transizione energetica e di un piano di crescita che sappia in maniera indissolubile coniugare benessere sociale e salute pubblica. In questo senso, dopo anni di servitù energetica Civitavecchia e tutto il litorale nord possono e devono diventare il fulcro di una nuova stagione di investimenti che guardino al futuro”.