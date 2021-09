Paola Gianotti fa tappa a Santa Marinella per promuovere il rispetto dei ciclisti

SANTA MARINELLA – Una pedalata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza stradale nei confronti dei ciclisti. Questo l’importante tema al centro dell’evento che si è svolto ieri in tarda mattinata in Piazza Gentilucci alla presenza del sindaco Pietro Tidei.

Promotore dell’iniziativa il Rotary Club, che ha attivato un progetto di sensibilizzazione stradale dal nome: “Pedala Sicuro: l’educazione stradale per il rispetto dei ciclisti e la riscoperta della mobilità sostenibile a due ruote”.

Il progetto prevede una ciclo pedalata della campionessa mondiale Paola Gianotti che è partita proprio ieri da Roma e che è fermamente intenzionata a raggiungere, sempre in sella alla sua bici, Milano. Poco prima di mezzogiorno, nel corso della sua pedalata lungo l’Aurelia, la campionessa ha attraversato il territorio di Santa Marinella dove ha voluto far tappa per consegnare all’amministrazione i tipici cartelli di segnalazione che danno agli automobilisti precise indicazioni, prima fra tutte per preservare l’incolumità di chi viaggia pedalando sulle due ruote, quella di mantenere la distanza di un metro e mezzo in fase di sorpasso.

L’amministrazione di Santa Marinella, presente anche il comandante della polizia locale Kety Marinangeli, accogliendo le richieste del Rotary Club, apporrà questa segnaletica all’ ingresso della frazione di Santa Severa e più a nord di Santa Marinella.