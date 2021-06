Online da fine luglio il sito internet della Pro loco Tarquinia

TARQUINIA – “Una vetrina promozionale per valorizzare la città, il suo territorio e le sue tradizioni”.

La Pro loco di Tarquinia lancerà alla fine di luglio il portale www.prolocotarquinia.it e invita produttori locali, attività commerciali, dell’accoglienza e della ristorazione ad essere presenti nella sezione del sito che sarà dedicata a loro. “Vogliamo dare risalto al tessuto economico tarquiniese, fatto di piccole ma straordinarie realtà imprenditoriali che, nonostante le difficoltà vissute nell’ultimo anno per la pandemia, resistono e continuano a investire per migliorarsi. Un segnale di fiducia per guardare al futuro con rinnovato ottimismo – sottolineano gli associati della Pro loco di Tarquinia -, consapevoli che le persone, prima di scegliere la città dove soggiornare, con i suoi luoghi da visitare e i servizi offerti, si informano spesso in modo autonomo”.

Per aderire e avere uno spazio riservato nella sezione, con tutte le principali informazioni dell’attività (località, numero di telefono, sito internet/pagina Facebook), è semplice. Occorre prima diventare socio della Pro loco Tarquinia, versando la quota associativa di 20 euro. Il tesseramento vale un anno solare, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre. Poi sarà necessario spedire le informazioni dell’attività con un modulo all’email prolocotarquinia2021@gmail.com.

“Per ogni chiarimento è possibile chiamare il 333 9251057 – concludono gli associati della Pro loco Tarquinia -. Crediamo che sia un’iniziativa importante e ci auguriamo che possa trovare consensi tra le tante attività a carattere commerciale e turistico della nostra città”.