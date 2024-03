Nuovo concerto al Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz – Accademia S.Vitati

VITERBO – Nuova domenica musicale al Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz, un appuntamento ormai diventato prassi grazie alla stagione concertistica organizzata dall’Accademia degli S.Vitati, giunta alla seconda edizione.

Domenica 24 marzo, come sempre alle 11.30, torna il progetto che si sviluppa nelle varie composizioni tra strumenti dal titolo “Brahms a 3” le cui note saranno accompagnate da quelle di Mozart eseguite dal trio di solisti dell’Accademia composto da Raffaele Mallozzi, viola, Alessandro Crescimbeni, clarinetto e Federico Amendola al pianoforte.

Nella sala del Mezzanino risuoneranno le note del compositore tedesco tratte dalla Sonata op. 120 n. 1 per clarinetto e pianoforte e n. 2 per viola e pianoforte; l’op. 49 n. 4 per clarinetto e viola, trascritta da Giorgio H. Federici; a cui seguiranno le note di Mozart nel “Trio dei birilli” per pianoforte, clarinetto e viola. “Pensiamo che questo variare di prospettiva sonora – sottolinea il maestro Amendola – possa contribuire a rendere più fruibile il discorso musicale e, in definitiva, interessante il concerto”.

Ingresso con il biglietto della struttura museale (7 euro intero, 2 ridotto); al termine del concerto si potrà visitare liberamente il museo e le sue collezioni.

Ricordiamo che il prossimo concerto del 14 aprile riproporrà il progetto L’Opera in 90 minuti di nuovo all’Auditorium dell’Università della Tuscia, dove sarà proposta la Traviata di Giuseppe Verdi, su libretto di Piave, con protagonisti cantanti e strumentisti dell’Accademia degli S.Vitati, diretti da Luigi De Filippi.

Il cartellone ha il patrocinio e il supporto del Comune di Viterbo, assessorato alla cultura, Direzione regionale musei Lazio, Ance Viterbo e Cancellieri carburanti.

Per informazioni accademia.deglisvitati@gmail.com

PROGRAMMA prossimi concerti Seconda stagione Accademia degli S.Vitati

14 aprile 2024 – L’opera in 90 minuti: La Traviata, cantanti e strumentisti Accademia degli S.Vitati, Luigi De Filippi direttore (eccezionalmente all’Auditorium Santa Maria in Gradi)

28 aprile 2024 – La musica della Belle Époque e Swing americano del XX secolo con Lucia Napoli, mezzosoprano, Federico Amendola, pianoforte

5 maggio 2024 – Solo e orchestra, solisti Accademia degli S.Vitati

19 maggio 2024 – L’opera in 90 minuti: Le nozze di Figaro, cantanti e strumentisti Accademia degli S.Vitati, Federico Amendola direttore

9 giugno 2024 – Acis and Galatea, cantanti e strumentisti Accademia degli S.Vitati, Federico Amendola direttore e continuo