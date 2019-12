Mtb Santa Marinella: due podi nel ciclocross per Ruggiero e Tulin

SANTA MARINELLA – Nella domenica agonistica pre-natalizia Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini in prima linea alla caccia del miglior piazzamento in più zone d’Italia.

Nell’appuntamento toscano di Montignoso, Libero Ruggiero ha conquistato il secondo posto di categoria master 2 e il settimo di fascia under 45 in una gara avversata dalla rottura dei raggi della ruota che lo hanno costretto a una lunga rincorsa nelle prime posizioni.

Team altolaziale in azione al Trofeo Romano Scotti-Lazio Cross a Tivoli dove a ottenere il miglior risultato è stato Daniele Tulin (terzo tra i master 4), buoni piazzamenti per Daniele Bagnoli (M5), Mauro Gori (M6), Claudio Albanese (M6) e Massimo Negossi (M6).

La squadra continua la sua striscia positiva di piazzamenti, di domenica in domenica, che gratificano tutto il lavoro svolto in tutto il 2019 per la felicità del suo presidente Stefano Carnesecchi e degli sponsor che hanno riposto fiducia nel progetto Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini.

(nella foto Claudio Albanese e Daniele Bagnoli)