Manziana. Coronavirus, uno spazio aperto per domande e informazioni

MANZIANA – A seguito degli ultimi sviluppi che hanno portato all’emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri sera contenente misure di prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19, l’Amministrazione comunale di Manziana ha ritenuto utile realizzare uno spazio aperto in cui i Cittadini potranno porre domande e ricevere risposte.

“Visto il momento emergenziale che stiamo vivendo, ritengo opportuno permettere ai Cittadini di essere informati nel migliore modo possibile – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Per questo motivo, oltre agli abituali strumenti informativi del Comune, abbiamo ritenuto utile sfruttare un social network come facebook per individuare uno spazio dove i Cittadini potessero facilmente porre domande e ricevere risposte. Ovviamente queste ultime, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti medici, saranno fornite eslusivamente dopo avere avuto riscontro da parte degli uffici preposti della Asl. In questo modo – conclude il Sindaco Bruni – speriamo di essere d’aiuto alla Cittadinanza ed al contempo di alleggerire il lavoro degli uffici della nostra Azienda Sanitaria Locale.”

Nella pratica i Cittadini potranno commentare il post pubblicato in mattinata sulla pagina facebook dell’Ufficio Stampa del Comune di Manziana (che sarà fissato in alto nella pagina essendo quindi sempre visibile) chiedendo informazioni di pubblica utilità (non sarà ovviamente possibile trattare dati sensibili o fornire consulti medici) e ricevendo un riscontro che, per alcune tipologie di quesiti, sarà sottoposto al parere degli uffici Asl: in questo modo, in un unico post, sarà possibile reperire domande e risposte frequenti che, per ulteriore diffusione, saranno anche raccolte sul sito internet istituzionale nell’area dedicata al Coronavirus Covid-19.

Si ricorda comunque che restano a disposizione i numeri nazionali 1500 e 112 e i numeri informativi della ASL ROMA 4 0696669432 o 0696669588.