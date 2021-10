Manziana. Al via le manifestazioni d’interesse per la realizzazione di un asilo nido comunale

MANZIANA – A seguito dell’approvazione della Deliberazione di Giunta n. 102 del 21 ottobre 2021, è stato pubblicato questa mattina l’avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di un asilo nido comunale presso l’ex complesso militare delle Vedette. I soggetti interessati, previa sopralluogo, potranno presentare la propria proposta progettuale entro il 30 novembre 2021.

“Lo scorso 26 aprile ho ufficialmente firmato l’atto che ha consegnato ai Manzianesi la proprietà dell’ex area delle “Casermette”, come sono conosciute in paese. – dichiara soddisfatto il Sindaco Bruni – Un momento importante per il paese che oggi, con la pubblicazione di questo avviso, comincia a mostrare concretamente le proprie potenzialità.

Superate le formalità iniziali, portata a termine la prima e straordinaria manutenzione del verde dell’intera area, prende quindi il via la fase operativa che tanto offrirà alla nostra comunità. Iniziamo dall’asilo nido e lo facciamo chiedendo la collaborazione dei privati: ritengo che solo dalla condivisione di obiettivi comuni e dalla partecipazione attiva alle scelte dell’Amministrazione sia possibile realizzare progettualità così ambiziose e complesse.”

Tramite questa procedura di pubblica evidenza, che porterà all’acquisizione di manifestazioni di interesse, sarà possibile individuare operatori economici di diversa natura (associazioni, enti, imprese e privati cittadini) che potranno poi essere coinvolti nell’eventuale successiva procedura di selezione ad evidenza pubblica che porterà alla concessione dell’immobile per una durata non superiore ai 50 anni.

“A mia memoria è la prima volta che a Manziana un’Amministrazione comunale sceglie di utilizzare questa procedura così partecipata e condivisa – continua il Sindaco Bruni – ne sono orgoglioso e spero davvero che arrivi a buon fine, portando alla realizzazione di un asilo nido funzionale e davvero calzato sulla nostra realtà locale. Nel nostro paese manca un asilo nido comunale e credo che utilizzare uno spazio che fin qui era abbandonato, andandolo a rivalutare e contestualmente dando anche un nuovo volto ed una nuova inclusività alla zona di edilizia popolare sia un valore aggiunto che porterà a Manziana e Quadroni non solo un nuovo servizio ma anche nuovi posti di lavoro ed una migliore qualità della vita.”

Ricordiamo che nell’area delle ex Vedette, nel 1920 sede della scuola centrale del Genio, secondo il cronoprogramma sottoscritto con Demanio e Soprintendenza, sorgeranno, oltre all’asilo nido, anche uno spazio giovani, un polo museale, un centro anziani.

Per consultare e scaricare l’avviso: https://www.comune.manziana.rm.it/?p=16115