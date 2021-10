L’Università Agraria Allumiere in continua attività

ALLUMIERE – Ancora riecheggia il grande successo di due week-end fa con il Mini-Palio organizzato dalla Università Agraria di Allumiere al campo Sportivo “La Cavaccia”, che nel frattempo è già tempo di altre iniziative.

Pochi giorni fa, nella sede dell’Agraria, si è tenuto un importante incontro con la ANAREAI, l’Associazione nazionale allevatori razze equine e asinine italiane. Ovviamente l’incontro ha interessato tutti gli allevatori locali del “Cavallo Tolfetano” per il rischio di finire tra le razze in via d’estinzione. “Questi incontri con organizzazioni nazionali – ha detto il Presidente Vernace – sono fondamentali sia per conoscere le realtà di tutta Italia e, se serve, prendere spunti e consigli; ma soprattutto è importante che facciamo sentire la voce dei nostri allevatori anche fuori dal nostro comprensorio”.

Nel frattempo tutta la Comunità si stringe intorno ai coltivatori locali per l’apertura domani, giovedì 7 Ottobre, del Frantoio Pieralisi.

Per partecipare a questo importante evento (il frantoio è in Via Bandita dei Buoi) si può prenotare chiamando il 329.0545050.