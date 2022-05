“L’estate sta arrivando”, S.I.B. Tarquinia e WeTarquinia lanciano la campagna promozionale turistica per la bella stagione

TARQUINIA – Tarquinia accende i motori per la bella stagione. Con “L’estate sta arrivando”, la campagna promozionale turistica voluta da S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) Tarquinia e WeTarquinia. Un ricco programma di iniziative tra arte, cultura, mare, enogastronomia, scoperta del territorio e delle sue eccellenze animerà i mesi estivi. Il tutto in collaborazione con ristoranti, stabilimenti balneari, guide turistiche e produttori locali.

“È una proposta che coinvolge tante imprenditrici tarquiniesi, in un percorso di collaborazione intrapreso lo scorso anno – sottolineano da S.I.B. Tarquinia e WeTarquinia -. Abbiamo scelto lo slogan “L’estate sta arrivando”, per dare il benvenuto nel migliore dei modi alla stagione balneare e archiviare un inverno difficile, guardando avanti con quel giusto ottimismo, che non dovrà mancare nel vivere le vacanze. Stiamo definendo il calendario degli appuntamenti da offrire ai turisti che sceglieranno Tarquinia. Lo faremo conoscere attraverso un mix articolato di comunicati stampa, produzione di diversi materiali pubblicitari come locandine, manifesti e brochure e contenuti destinati ai principali social network: su tutti Facebook e Instagram”.

Al centro del progetto anche un’attenzione speciale ai temi della tutela ambientale e ai principi della sostenibilità, per un turismo consapevole e lento il cui trend è in continua crescita, con persone e famiglie che ricercano sempre di più autenticità e rete di relazioni.

“Fin dall’inizio, ci siamo impegnati a promuovere il principio della filiera corta, non solo per sostenere i piccoli produttori locali, spesso certificati biologici, ma anche per sensibilizzare le persone sull’importanza della sostenibilità, della genuinità e della qualità – aggiungono da S.I.B. Tarquinia e WeTarquinia -. Proporremo, quindi, iniziative che favoriranno la valorizzazione di una rete di esperienze per raccontare Tarquinia a 360°”.