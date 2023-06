Sospensione idrica il 6 giugno nel quartiere Palo laziale

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale informa che Acea Ato2 ha comunicato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone di Ladispoli il 6 giugno dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade:

Largo Botticelli,

via del Caravaggio,

via Canova,

via Palo Laziale,

via del Ghirlandaio,

via del Tritone,

via della Fenice,

via Albatros,

via del Corallo,

Lungomare Marina di Palo,

via dei Delfini,

via dei Gabbiani,

via dei Cigni,

via dell’Ippocampo,

vicolo del Ghiberti,

via Modigliani,

via Trapani,

via Messico,

via Ravello,

largo della Stazione di Palo,

Strada Comunale di Palo.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: – Stazionamento in via del Ghirlandaio angolo via del Caravaggio – Stazionamento in via Palo Laziale, 55 – fronte EUROSPIN – Stazionamento in Piazza della Rugiada