Ladispoli, Ufficio di Piano illustra la rendicontazione economica

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale rende noto che martedì 14 novembre a partire dalle ore 15:00, presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato”, l’Ufficio di Piano del Distretto 4.2 illustrerà la rendicontazione economica – finanziaria relativa al triennio 2021-2023.

“L’appuntamento del 14 novembre – ha commentato il delegato alle politiche sociali, Fiovo Bitti – assume un particolare rilievo in quanto arriva al termine del periodo nel quale Ladispoli è stato comune capofila. In questa occasione verrà presentato il consuntivo delle attività svolte e al contempo verranno gettate le basi per la prossima programmazione triennale, alla quale si sta lavorando, insieme al comune di Cerveteri, tenendo conto anche della spinta della Regione verso la gestione dei Servizi sociali attraverso lo strumento del consorzio”