Ladispoli, sospensione idrica il 29 maggio nel quartiere Caere Vetus

LADISPOLI – L’amministrazione comunale informa che Acea Ato2 ha comunicato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone di Ladispoli il giorno 29 maggio dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua ed abbassamenti di pressione in via Cesare Battisti, via Giuseppe Mazzini, piazzale Nazario Sauro, via Alessandro Manzoni e via Giuseppe Garibaldi. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle strade citate. Per limitare i disagi ai cittadini, si informa che è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Alessandro Manzoni angolo via Giuseppe Garibaldi. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.