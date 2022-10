Ladispoli. Sbagliati i documenti sul Pua in Commissione, l’opposizione chiede il rinvio del Consiglio comunale

LADISPOLI – E’ stata rinviata la Commissione consiliare sul PUA (piano utilizzo degli arenili) propedeutica al consiglio comunale di martedì 25 ottobre.

A causare il rinvio un errore dell’Amministrazione comunale che ha recapitato ai consiglieri comunali documenti non aggiornati del piano in discussione. Ad accorgersene il capogruppo di Ladispoli Attiva Gianfranco Marcucci che ha sollevato il problema di fronte al quale il relatore di maggioranza Perretta non ha potuto che prenderne atto.

A questo punto il consigliere di Ladispoli Attiva – insieme agli altri componenti dell’opposizione – ha chiesto di far mettere a verbale il rinvio del Consiglio comunale di martedì prossimo in modo che tutti i membri della commissione abbiano il tempo tecnico di rileggere i documenti – questa volta aggiornati – e di discuterli in una nuova riunione di commissione, a questo punto da riconvocare.

“Ancora una volta – si legge in una nota di Ladispoli Attiva – dopo il ricorso perso al TAR qualche giorno fa sulla concessione degli spazi della Grottaccia, la maggioranza al governo della città dimostra tutta la sua superficialità ed incompetenza nella redazione degli atti amministrativi. Come Ladispoli Attiva avevamo promesso ai nostri elettori e a tutti i cittadini, subito dopo la campagna elettorale, che avremmo svolto con disciplina e scrupolo il nostro lavoro di controllo dell’azione amministrativa. Gli ultimi fatti confermano che ce ne era grande bisogno. Continueremo a rispettare il nostro impegno senza mai abbassare la guardia durante tutto il resto della consiliatura”.