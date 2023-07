Ladispoli: lavori straordinari infrastrutture ferroviarie, viabilità 14 e 15 luglio

LADISPOLI – Si comunica che a causa di lavori di sostituzione manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie da parte di Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Roma Civitavecchia dalle ore 00,00 del giorno 14 luglio alle 24:00 del 16 luglio 2023 la sosta e la fermata (con rimozione forzata) e la circolazione di tutti i veicoli è regolata come segue:

· Via Amalfi, divieto di fermata ambo i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari);

· Via Amalfi, senso unico di circolazione in direzione Via Taranto;

· P.le Roma divieto di sosta (lato sinistro direzione Via Taranto), dall’intersezione con il Viale Italia fino all’intersezione con Via Spinelli (con l’esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari;

· Via Spinelli, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Taranto;

· Viale Italia, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con P.le Roma;

· Via Taranto, dall’intersezione con Via Spinelli fino all’intersezione con Via Cagliari, divieto di fermata su ambo i lati;

· P.le Roma senso unico di circolazione in direzione Via Taranto