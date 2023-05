Ladispoli: estate di grandi eventi con Raf, Elettra Lamborghini, Aka 7even, Tormento e Santi Francesi

LADISPOLI – La stagione estiva si avvicina e l’Amministrazione comunale è già al lavoro da mesi per organizzare un palinsesto all’altezza delle aspettative dei residenti e delle migliaia di turisti che popoleranno la nostra città.

In tutti i fine settimana di luglio e agosto in Piazza Rossellini si alterneranno comici, artisti locali, tribute band, Miss Ladispoli, Festival Caraibico, musical per bambini, Fiera del Fitness, Simposio Etrusco e concerti di grandi artisti.

Gli eventi culturali si svolgeranno nella suggestiva cornice de La Grottaccia e ovviamente non mancheranno le isole pedonali su Viale Italia e Lungomare Regina Elena.

Il Summer Fest, evento di punta dell’anno giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà il 28, 29 e 30 luglio.

Sul palco vedremo, in ordine, Aka 7even, Elettra Lamborghini e Raf.

Per chiudere l’estate in bellezza il 25 e 26 agosto andrà in scena la Festa di fine Estate.

Ad esibirsi saranno i Santi Francesi, vincitori in carica di X Factor, ed una leggenda del rap italiano, Tormento dei Sottotono.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e senza obbligo di prenotazione.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un’altra memorabile estate da trascorrere nella nostra bellissima città.

A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo un sentito ringraziamento agli assessori Porro e Frappa, all’Ufficio Cultura e Turismo guidato dalla dott.ssa Lia Senzamici e dal Dirigente Avv. Mario Paggi, al Presidente della Pro loco Claudio Nardocci, alle Forze dell’Ordine e a tutte le associazioni che collaboreranno nell’organizzazione degli eventi.

Il Sindaco Alessandro Grando