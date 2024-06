Ladispoli. Contributo spese per la frequenza dei centri estivi ricreativi 2024

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso per poter usufruire del contributo alle spese sostenute per la frequenza dei Centri Estivi ricreativi annualità 2024.

Possono presentare domanda i genitori di minori, residenti nel comune di Ladispoli, di età compresa età compresa da 0 a 17 anni che hanno sostenuto le spese per iscrivere i propri figli presso centri estivi diurni, accreditati con il Comune di Ladispoli, nel periodo 1 giugno – 15 settembre 2024. Tra i requisiti il possesso, al momento della presentazione della domanda, dell’attestazione Isee ordinario in corso di validità relativa al nucleo familiare di appartenenza con un massimale di 18.000 euro e non il beneficio di altre tipologie di sovvenzioni economiche o rimborsi o azioni di supporto dirette e/o dirette erogate da questo Comune, ol altro soggetto, per lo stesso titolo tali da coprire il totale delle spese sostenute.

Le istanze potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 1 luglio alle ore 13:00 del 16 settembre 2024 e inviate mezzo Pec a comunediladispoli@certificazioneposta.it (o consegnati a mano all’Ufficio Protocollo) esclusivamente in formato pdf pena immediata esclusione. Non verranno prese in considerazione istante trasmesse con Pec con documentazione allegata in altri formati diversi dal Pdf.

Per l’avviso, elenco centri estivi accreditati, istruzioni e modulo di domanda https://www.comunediladispoli.it/contributo-spese-per-la-frequenza-dei-centri-estivi-ricreativi-2024-pubblicato-lavviso/notizia