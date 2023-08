Ferragosto a Ladispoli, settimana ricca di appuntamenti

LADISPOLI – “Con grande soddisfazione annunciamo che il ferragosto ladispolano sarà una settimana ricca di appuntamenti”. L’annuncio è dell’assessore al turismo Marco Porro.

“A scaldare i motori – ha proseguito Porro – ci penserà Regia Eventi che il 12, 13 e 14 agosto farà ballare la città con la tre giorni del Festival Caraibico. Il 15 arriva un doppio appuntamento per festeggiare al meglio il ferragosto: si inizia con l’esplosiva band locale ‘I frutti di Mario’, che animerà Piazza Rossellini prima del concerto di Briga! Questi eventi si aggiungono al ricco programma estivo e dimostrano quanto l’intera squadra ci tenga a presentare alla cittadinanza un intrattenimento estivo continuo e di qualità. Il concerto gratuito in piazza Rossellini rimane la nostra formula vincente, perché vogliamo che gli eventi siano accessibili a tutti, che richiamino persone dai paesi limitrofi e che siano vissuti con grande entusiasmo dai commercianti, dai turisti e dai cittadini. Puntiamo a essere considerati come la città più viva e animata del litorale e mettiamo tutto il nostro impegno per riuscire nell’intento –

Siamo felici di ospitare a Ladispoli Briga, artista che si è fatto strada nella trasmissione Amici e ha collaborato con artisti del calibro di Venditti, Ferro, Patty Pravo e Grignani. Autore della canzone generazionale “6 di mattina” autore delle hit “Baciami” e “Nel male e nel bere”, quest’ultima con un videoclip di oltre 3mln di visualizzazioni realizzato proprio a Ladispoli. Insomma ci sono tutti i presupposti di un ferragosto unico.Per l’occasione, nei giorni 14 e 15 agosto sarà di nuovo pedonalizzato Viale Italia, per ricreare la passeggiata diventata ormai meta di migliaia di persone, ladispolane e non”