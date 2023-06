Arriva il progetto “Ladispoli città della formazione e del lavoro”

LADISPOLI – “Grazie agli Istituti Atlante di Ladispoli 30 persone potranno formarsi gratis ed arricchire il proprio curriculum vitae”. Con queste parole il delegato del sindaco Grando alla Formazione alle politiche per il lavoro, la formazione e lo sviluppo d’impresa, Biagio Camicia, ha annunciato che il progetto “Ladispoli città della formazione e del lavoro”, un corso di formazione online come assistente amministrativo contabile con attestato gratuito per 30 persone.

“In due anni la pandemia – ha proseguito Camicia – ha rivoluzionato profondamente il mercato del lavoro, mancano proprio i collettori tra la scuola, la formazione e il lavoro stesso. Tali difficoltà si riverberano poi nel precariato e nella disoccupazione giovanile. Il cortocircuito giunge al suo apice con il fenomeno dei neet, persone tra i15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano e che, secondo i dati Istat, nel 2021 erano il 23,1% della popolazione italiana di quella fascia d’età. In pratica, ogni quattro giovani in Italia, uno ha rinunciato a costruirsi un futuro. Le istituzioni devono informare, educare, formare i giovani sulle nuove professioni, specialmente quelle digitali, ma anche metterli in contatto con aziende e realtà del territorio e non solo che possano garantire opportunità professionali”.

“Proprio per questo l’amministrazione comunale del Sindaco Alessandro Grando, che ha espresso molto entusiasmo per il progetto, ha deciso di avviare delle importanti iniziative. Nasce Il progetto Ladispoli città della formazione e del lavoro – ha continuato Camicia – che vuole attraverso seminari, convegni, masterclass, coinvolgere gli studenti e metterli in contatto con professionisti, manager, imprenditori, esperti, che possano “aprire le loro menti”, e anche offrire loro delle opportunità professionali. Il primo atto di questo progetto grazie alla partnership con il privato è regalare un corso di alta formazione gratis a 20 persone dai 18 ai 45. Grazie agli Istituti Atlante che io stesso insieme a Francesco Crimaldi ho l’onore di dirigere, 30 cittadini potranno formarsi gratis e ricevere un attestato per arricchire il proprio cv senza spendere nulla!Il corso di alta formazione online come assistente amministrativo contabile in 10 videolezioni ha il seguente programma: software di ufficio, mail presentazione aziendale, riunione e gestione appuntamenti, firma digitale, forme societarie, registri contabili, iva e prima nota”.

“Questo – ha concluso Camicia – sarà soli il primo atto che porterà un autunno caldo a per le politiche inerenti il lavoro a Ladispoli, infatti stiamo lavorando a progetti importanti come un canale social istituzionale per selezionare annunci di lavoro di aziende locali ed eventi che mettano in contatto cittadini con aziende del territorio”. Per prenotare il corso, che sarà mandato via mail, basterà fare richiesta lasciando i propri dati a biagio.camicia@comunediladispoli.it”