Appuntamento il 4 ottobre con la presentazione del libro ” Icaria, Ikaria: psicofarmaco”

LADISPOLI – L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che, presso la biblioteca di Ladispoli, mercoledì 4 ottobre alle ore 16.30, si svolgerà la presentazione del libro Icaria, Ikaria: psicofarmaco, di Ennio Lagarpesi e Gianna Pirolese. Il volume (in due tomi), pubblicato da Albatros nella collana Nuove voci, ha come protagonista un diplomatico in servizio in un disastrato paese del terzo mondo. Improvvisamente, seri eventi e decisioni non procrastinabili, innescano un thriller con i risvolti di un romanzo d’amore ai limiti del pericolo. L’opera, oltre a dare uno spaccato della vita diplomatica del protagonista nel suo percorso sentimentale, psicologico, filosofico, politico e religioso, ambisce a fornire risposte sul senso della vita, fatta di bilanci dai toni nostalgici e aspirazioni da concretizzare, fra riflessione e azione, fra monologhi e dialoghi ricorrenti, fra Oriente e Occidente, fra il senso tragico dell’esperienza umana e l’ilarità di situazioni buffe e personaggi risibili.

Gli autori (Ennio e Gianna), preferendo usare i loro pseudonimi, hanno delegato il loro consulente diplomatico Angelo Persiani quale loro referente di “Icaria, Ikaria”; sarà infatti proprio il Dr. Persiani, ex ambasciatore italiano in Uzbekistan e Tagikistan nonché in Svezia tra il 2003 e il 2012, a presentare l’opera di cui è fervente estimatore.

La presentazione si terrà in Sala Conferenze; la partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.