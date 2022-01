Ladispoli. Vigilessa investita durante il servizio, solidarietà dell’Amministrazione comunale

LADISPOLI – Solidarietà da parte dell’Amministrazione comunale alla vigilessa Marilena Porro, investita nella giornata di oggi da una autovettura durante un intervento di servizio.

“A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio l’agente di Polizia Locale, Marilena Porro per la dedizione ed il senso del dovere mostrati nell’occasione – dichiara il Vice Sindaco e Assessore alla Polizia Locale, Pierpaolo Perretta – Ancora non si hanno notizie definitive dello stato di salute dell’agente che, comunque, non pare desti preoccupazione. Auguriamo a Marilena una pronta e rapida guarigione! Colgo l’occasione per ringraziare tutto il corpo di Polizia Locale che, anche in questo momento di grande difficoltà, riesce ad essere sempre presente ed attento alle necessità della nostra città”.