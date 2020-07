Ladispoli. Viale Italia pedonale nei fine settimana di luglio e agosto

LADISPOLI – Come è ormai tradizione, anche quest’anno Viale Italia diverrà isola pedonale nei fine settimana di luglio e agosto, nelle ore serali.

“Il bellissimo Centro Commerciale Naturale – ha commentato l’assessore alla cultura e al turismo Marco Milani – si trasformerà in un vero e proprio salotto, dove poter passeggiare, mangiare, bere e assistere alle tante attività di intrattenimento. Anche quest’anno sarà riproposto il progetto ‘Market on the street’ a cura del Comitato Commercianti Viale Italia, patrocinato dal Comune di Ladispoli, che vedrà l’incantevole mercatino dei commercianti venire allietato da artisti di strada e altro.Dopo tanti mesi di sofferenza si è scelto di ripartire alla grande, venendo incontro alle istanze di esercizi commerciali e turisti, e offrendo loro, oltre al cinema all’aperto, al cartellone di spettacoli alla Grottaccia e al mercatino artigianale itinerante, l’incanto di Viale Italia trasformato in isola pedonale”.

L’isola pedonale è in vigore tutti i venerdì ed i sabato di luglio e agosto, dalle 20:00 alle 24:00 in Viale Italia, Piazza Marescotti e in Via Regina Margherita (tratto P.za Vittoria – Via Lazio)