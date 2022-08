Ladispoli. Unione Popolare raccoglie firme per le elezioni politiche del 25 settembre

LADISPOLI – Gli attivisti di demA, ManifestA, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, con a capo Luigi De Magistris, si organizzano in tutta Italia per raccogliere le firme per presentare la lista unitaria e di sinistra, UNIONE POPOLARE per le elezioni politiche del 25 settembre.

A Ladispoli è possibile firmare martedì 9 e giovedì 11 agosto alla Casa del Popolo in via Rimini 10 (vicino alla stazione FS), dalle 18.00 alle 20.30.

La lista, che vede la convergenza di tutte le forze alternative al PD e al M5s, intende portare anche nelle cittá del litorale le proposte di “una forza che si oppone a quelle che hanno governato fino a poche settimane fa il Paese”.

Questi punti cardine del programma di Unione Popolare: “Contro la guerra e l’invio di armi; Per il salario minimo a 10€ ed il Reddito di Cittadinanza; Per il ripristino dell’art. 18 ed il rispetto dello Statuto dei Lavoratori; Contro lo strapotere di Confindustria; Per una legge contro le delocalizzazioni; Per una legge “Billionarie tax”, che tassi al 10% l’1% dei milionari; Contro il nucleare civile e militare; Per il rispetto dell’ambiente; Contro le speculazioni edilizie; Per i diritti sociali e civili; Per l’abolizione del decreto Salvini ed il diritto all’accoglienza. Faremo un’opposizione di sinistra ad ogni governo che verrá eletto. Manca in Parlamento la rappresentanza dei lavoratori, dei precari e delle classi povere e noi vogliamo rappresentarli. Venite a firmare, costruiamola insieme l’Unione Popolare!”