Ladispoli. Un oro e tre argenti per il Gabbiano Ladispoli alla “Coppa Chimera”

LADISPOLI – Si è svolta dal 12 al 15 maggio scorso la gara nazionale di Forme più importante d’Italia: “Coppa Chimera”. 630 atleti hanno partecipato da casa attraverso delle piattaforme on-line; la giuria, composta da Ufficiali di Gara Federali, ha esaminato anch’essa on-line la prestazione di ogni atleta. La scuola Lions del Gabbiano Ladispoli ha partecipato con cinque atleti, riportando ancora una volta ottimi risultati.

Oro per Sophie Santini, 7 anni praticante da un anno, nettamente superiore alle sue numerose avversarie, un vero talento. Argento per Elisa Pacchiarotti (2008) già Vice Campionessa Italiana, Marco Bartic (2010) atleta Squadra Regione Lazio, e per Ioana Cetica (2004). Quinto posto infine per classificata Emanuela Ciobanu.

“Eccezionale come risultato – commenta soddisfatto il Maestro Alessandro Benardinelli – considerando il periodo di stop dalle palestre e le difficoltà ad allenarsi a casa, sicuramente un opportunità per temprare il carattere e rafforzare la determinazione d’ognuno di noi”.