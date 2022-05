Ladispoli. Un convegno sul turismo con Silvia Marongiu: “Vogliamo la bandiera blu”

LADISPOLI – Silvia Marongiu, candidata sindaca per Ladispoli, organizza un convegno sul Turismo per giovedì 19 maggio, alle ore 17, presso lo stabilimento Blue Marlin, lungomare Marco Polo 25, con la partecipazione di: Valentina Corrado, Assessore al Turismo della Regione Lazio; Emiliano Minnucci, consigliere regionale del Lazio; Raffaele Megna, Presidente di SAIFO.

A moderare l’incontro Federico Ascani, Consigliere Città Metropolitana di Roma Capitale, già delegato al Turismo del Comune di Ladispoli.

“Vogliamo ottenere – spiega la candidata sindaca – la BANDIERA BLU e proporre iniziative attrattive di qualità, 365 giorni l’anno. I residenti dovranno sentirsi in vacanza nella loro città. Sarà necessario il rilancio dell’immagine e dell’offerta turistica ripensando il ruolo di Ladispoli all’interno di un’area vasta, insieme ai comuni del comprensorio. Rilanceremo il turismo puntando sulla qualità dell’offerta e su una rinnovata immagine della città, per riscoprire e ritrovare gli originari splendori”

“Si tratta – aggiunge Marongiu – di un’iniziativa che presuppone un processo complesso da compiersi mediante l’attuazione di piani di azione strutturati a breve, medio e lungo termine, per i quali sarà necessaria una programmazione oculata delle risorse in modo da poter assicurare un’offerta sostenibile ed in coerenza con le aspettative del visitatore”.