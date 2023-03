Ladispoli. “Un albero, il futuro” venerdì al Bosco di Palo

LADISPOLI – Venerdì 17 marzo gli alunni della scuola “Caravaggio”, insieme agli amministratori comunali, metteranno a dimora nuovi alberi nel bosco di Palo Laziale per riportare a nuova vita il polmone verde di Ladispoli.

“Un albero, il futuro”- afferma il consigliere delegato alle aree protette, Filippo Moretti – è stata varata in collaborazione con la scuola Caravaggio e le associazioni ecologiste che hanno aderito al progetto di difesa e rinascita del bosco di Palo. L’iniziativa vuole difendere l’oasi verde di Ladispoli e rientra nel progetto europeo, “Primed- Life”, attraverso il quale verrà riforestata una importante superficie di quella parte di bosco che è andata perduta tra gli anni ’90 ed inizio 2000 a causa dell’aggressione di fungo patogeno. Complessivamente il progetto prevede la piantumazione di tremila nuovi alberi. Consegneremo idealmente la cura e difesa del bosco di Ladispoli alle nuove generazioni che rappresentano il futuro. Le piante appena messe a dimora necessitano di essere preservate soprattutto in questo primo periodo”.

“Ancora una volta – ha commentato l’assessore alla pubblica istruzione, Margherita Frappa – le scuole di Ladispoli scendono in campo in favore dell’ambiente a conferma che didattica ed educazione civica ed ecologista sono un binomio vincente per garantire la crescita e la tutela della natura”.