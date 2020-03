Ladispoli. Uffici comunali, ricevimento solo su prenotazione

LADISPOLI – L’amministrazione comunale rende noto che da oggi lunedì 16 marzo hanno riaperto al pubblico tutti gli uffici, compresa l’anagrafe, e sono in vigore alcune limitazioni per la prevenzione del contagio da Coronavirus.

Agli uffici demografici possono accedere solo ed esclusivamente gli utenti che hanno effettuato la prenotazione online tramite l’apposita procedura, già attiva sul sito istituzionale. Agli stessi si deve accedere dall’ingresso di piazza Falcone mentre l’uscita è effettuata sulla piazzetta Carla Boldi, in modo da non far incrociare gli utenti in entrata con quelli in uscita. Gli appuntamenti programmati presso gli sportelli dell’anagrafe dal 10 al 13 marzo, annullati in una ottica di prevenzione della diffusione del virus, verranno recuperati previo appuntamento esclusivamente nelle mattine di martedì e giovedì, a partire dal 17 marzo. Gli utenti verranno contattati direttamente dal personale dell’ufficio anagrafe comunale a partire da oggi lunedì 16 marzo.

Per tutti gli altri uffici sarà consentito l’accesso al palazzetto comunale solo previo appuntamento ed esclusivamente per il disbrigo di pratiche urgenti e non risolvibili telefonicamente o tramite posta elettronica. In tutti i casi l’attesa del proprio turno dovrà essere effettuata all’esterno del Municipio, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro.

QUI I RECAPITI DI TUTTI GLI UFFICI: https://www.comunediladispoli.it/uffici-comunali

Si rende noto che l’adozione di tali modalità organizzative è strettamente connessa agli obblighi normativi derivanti dalla decretazione governativa d’urgenza, che impone ai comuni di svolgere i servizi pubblici essenziali con le limitazioni che assicurino la tutela della salute pubblica nel contesto della pandemia in atto.

Per tutte le informazioni, escluse quelle di natura sanitaria, telefonare all’Urp dalle ore 9:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì, il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30 ai numeri 800513128, 06 99231310 0699231213 o inviare una mail a ufficio.urp@comunediladispoli.it