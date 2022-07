Ladispoli. Tutto pronto per il calendario estivo, “Summer Fest” il 29, 30 e 31 luglio

LADISPOLI – “L’estate sta entrando nel vivo e, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale sta lavorando su un ricco cartellone di eventi e spettacoli di vario genere, tutti gratuiti per i cittadini”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che la prossima settimana verranno comunicate tutte le date degli spettacoli in programma per l’estate 2022.

“Il Ladispoli Summer Fest tornerà in Piazza Rossellini, con nomi di spicco del panorama musicale nazionale, il 29, 30 e 31 luglio. A partire dall’8 luglio – ha concluso il sindaco – ci sarà la consueta isola pedonale su Viale Italia, Piazza Marescotti e in Via Regina Margherita (tratto Piazza della Vittoria – Via Lazio), tutti i venerdì e i sabato fino al 3 settembre, dalle ore 19:00 alle ore 24:00”.