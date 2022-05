Ladispoli. Tutela ambientale e assistenza, prende il via il Servizio Civile

LADISPOLI – In questi giorni stanno iniziando il loro percorso di un anno di Servizio civile a Ladispoli i ragazzi e le ragazze selezionati con i bandi ANCI Lazio 2022, grazie all’inserimento del Comune nei progetti “Prendiamoci per mano”, “Nessuno resti solo” e “Salvaguarda il tuo territorio”.

Già partiti quelli assegnati al progetto “Salvaguarda il tuo territorio” presso le due aree protette del nostro comune, il Bosco di Palo e la Palude di Torre Flavia. Due giovani che si occuperanno della tutela e manutenzione dell’ambiente e saranno specificamente formati per assistere scolaresche e cittadini facendo informazione ambientale. Particolarmente utile sarà in questo periodo dell’anno la loro presenza a tutela delle specie nidificanti protette come il Fratino ed il Corriere Piccolo.

“A nome della città di Ladispoli – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – sono veramente felice di dare il benvenuto a questi giovani volontari che hanno deciso di dedicare un anno della loro vita a favore della nostra comunità. Il Servizio Civile rappresenta una grande opportunità di crescita e di formazione personale”.

A seguire prenderanno servizio altri tre volontari di cui due assegnati al progetto “Prendiamoci per mano” con finalità di assistenza e rivolto agli anziani per facilitare la loro interazione con il mondo esterno, ed uno assegnato al progetto “Nessuno resti solo”, la cui principale attività si rivolge a tutti quei cittadini che necessitino di aiuto per accedere ai servizi digitali come, ad esempio, apertura pec e spid.