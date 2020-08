Ladispoli. Solidarietà e cultura: due mozioni del M5S

LADISPOLI – Due mozioni in Consiglio comunale da parte del Movimento 5 stelle di Ladispoli. Una dedicata a tutelare le fasce sociali più deboli, quelle dei disabili e delle loro famiglie, ma anche delle persone anziane, delle persone in difficoltà e di chi non deve essere lasciato indietro. “La mozione presentata – spiegano dal Movimento – vuole contribuire a ricostruire un senso di solidarietà sociale attorno a queste persone, partendo da gesti semplici, come il riconoscimento di una precedenza di cortesia nelle file presso esercizi commerciali ed uffici pubblici. Una piccola goccia di solidarietà che contribuirà, ne siamo certi, a dare speranza alla nostra comunità, che ormai, per una gestione politica malsana, vede sempre più contrapporsi i cittadini anziché vederli uniti in un principio di mutuo soccorso”.

La seconda mozione riguarda la realizzazione, nel manufatto recentemente acquistato dal comune tra piazza Rossellini e piazza del mercato, di un museo archeologico naturalistico. “Un punto di eccellenza per cominciare a riparlare di cultura e qualità dell’offerta turistica – proseguono gli esponenti grillini – perché Ladispoli non merita di morire tra palazzoni e incuria. Vedremo se l’amministrazione avrà la forza di sostenere queste iniziative o getterà, ancora una volta, la spugna. Ricostruiamo la nostra società e riappropriamoci della nostra dignità di cittadini e Ladispolani”.