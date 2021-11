Ladispoli. Sole e tanta partecipazione alla 6^ “Marcia degli Alberi”

LADISPOLI – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla 6° edizione de “La Marcia degli Alberi” organizzata a Ladispoli (RM) da associazioni, cittadini e studenti.

Alla partenza nella centrale piazza Rossellini si contavano oltre 100 persone, che hanno preso il via in un corteo festoso e colorato. Molti portavano sulle spalle oppure in mano un alberello che hanno poi messo a dimora nei giardino di viale Mediterraneo intitolato ad Angelo Vassallo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ladispoli e dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, ha visto la partecipazione di circa 20 associazioni locali, la presenza di bambini delle scuole dell’Istituto comprensivo Ladispoli 1 (scuola secondaria e plesso G. Rodari e Scuola primaria del plesso G. Rodari e classe 2D Scuola secondaria di primo grado plesso G. Falcone), i ragazzi “speciali” dell’Associazione Piccolo Fiore onlus e Nuove Frontiere, i tanti volontari di Scuolambiente.

Il dottor Valentino Valentini, entomologo nonché “inventore” della Marcia degli Alberi ha ha onorato i presenti della sua presenza giungendo appositamente da Taranto. Gli organizzatori ringraziano inoltre i volontari della Protezione civile La Fenice per aver consentito lo svolgimento del corteo in sicurezza.

“Quindi un piccolo-grande gesto verso l’ambiente, verso il futuro in quanto gli alberi messi a dimora, in gran parte querce e piante della macchia mediterranea, serviranno a dare ossigeno alle future generazioni – si legge in una nota stampa – Ma anche un segnale concreto visto che tutti parlano di piantare migliaia, milioni di alberi ma non sempre si ha evidenza di queste promesse altisonanti. Il nostro slogan è stato “Noi Piantiamo Alberi” ma crediamo sia molto importante salvaguardare tutti quelli esistenti tramite una corretta manutenzione”.

Salviamo Il Paesaggio – Litorale Roma Nord

Scuolambiente

Piccolo Fiore onlus

Aps Nuove Frontiere

Lipu Civitavecchia – Monti della Tolfa

Comitato Rifiuti Zero Ladispoli

Natura per tutti

Unait – Naturismo

Animo

Marevivo Lazio

l’Asino e la Luna

Avo Ladispoli

CORITA – Comitato Rimboschimento città di Taranto

A.N.B. Ladispoli PC La Fenice

Dammi la Zampa onlus

Fare Verde Ladispoli-Cerveteri

Humanitas

Arboverde

Libera – presidio Ladispoli Cerveteri

Masci – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

Nogra – guardie zoofile Ladispoli

Parrocchia Sacro Cuore

Scout Ladispoli 2