Ladispoli. Silvia Marongiu confermata segretaria del PD

LADISPOLI – Un Congresso per ridare un rinnovato senso partecipativo alla vita politica cittadina. Questa la sintesi migliore per definire l’Assemblea degli Iscritti del Partito Democratico di Ladispoli che si è svolta ieri, domenica 5 dicembre 2021, presso la sezione di Via Odescalchi n.57.

Convocata per eleggere la nuova segreteria e il nuovo direttivo di Circolo, nonché per nominare i delegati all’Assemblea della Federazione Provinciale di Roma chiamati ad eleggere il nuovo Segretario di Federazione, l’incontro è stato moderato da Crescenzo Paliotta, ex Sindaco e membro del direttivo uscente, con il supporto Marco Di Marzio, Vicesegretario uscente, e di Silvia Maringiu, Garante del Congresso poiché Segretaria uscente, ed ha visto la partecipazione di molte decine di persone, tra iscritti, rappresentanti delle associazioni, esponenti delle forze politiche, consiglieri comunali.

“In considerazione delle elezioni comunali che si svolgeranno nella primavera del 2022 – riferisce una nota del PD – fari puntati, naturalmente, sullo stato attuale in cui versa attualmente la città di Ladispoli, appesantita dalle difficoltà del momento causate dall’emergenza Covid, ritenuta complessivamente inidonea per una realtà che ha fatto della speranza e del dinamismo il motore trainante del suo sviluppo in oltre cinque decenni di autonomia comunale, come avvalorato anche dalla proposta di candidatura a Sindaca di Silvia Marongiu fatta nei giorni scorsi. Nel dibattito, seguito ai saluti delle rappresentanze politiche a associative intervenute, sviluppatosi in un susseguirsi di prese di parola, nell’esprimere buone considerazioni sull’operato svolto dalla segreteria Marongiu, capace di aver rimesso in moto l’azione propulsiva del PD sul territorio, è stata ribadita la necessità di guardare al futuro con rinnovato ottimismo e voglia di fare. Fattori avvalorati anche dalle mozioni, presentate e votate in Assemblea, dedicate a favorire una maggiore presenza dei giovani e delle donne nel tessuto politico, culturale, sociale ed economico di Ladispoli, opportunamente sostenuto da una maggiore vicinanza delle istituzioni, in primo luogo della Città Metropolitana di Roma Capitale”.

Esaurito il confronto, l’Assemblea degli Iscritti PD Ladispoli ha deciso di rinnovare la fiducia alla segreteria uscente, rappresentate dalla figura della Segreteria Silvia Marongiu, collegata alla lista “Uniti per costruire un futuro migliore”, dai Vicesegretari Marco Di Marzio e Gloria De Luca, del Tesoriere Alessio Elia, e di ratificare la composizione del suo Direttivo così composto: Crescenzo Paliotta; Luana Bedin; Nardino D’Alessio; Esmeralda Tyli; Pierlucio Latini; Filomena Rufini; Francesco Merolle; Daniela Mugellini; Mauro Costantini; Flavio Russoniello; Salvatore Saquella; Luca Massenti; Andrea Zonetti; Vincenzo Lopetuso; Pietro Ascani.

Da parte della neo Segretaria ringraziamenti all’intera Assemblea per la fiducia riconfermata, accompagnati dalla dichiarazione che in virtù delle disponibilità e delle molte nuove iscrizioni a breve saranno resi noti responsabili tematici, anticipando già il coinvolgimento di Rosaria Russi, per le Politiche Sociali, e di Angelo Leccesi per l’Agricoltura, e operata l’integrazione del Direttivo con gli invitati permanenti dove importante spazio sarà concesso ai giovani, ai quali spetterà infine il compito di ricostituire nel Circolo i Giovani Democratici.

Scelti inoltre i delegati all’Assemblea di Federazione Provinciale, inseriti nella lista denominata “Insieme con Rocco Maugliani”, a supporto del Segretario uscente di federazione e candidato, rappresentati nelle figure di: Marco Di Marzio; Silvia Marongiu; Crescenzo Paliotta; Esmeralda Tyli; Alessio Elia.

“Da tutti i presenti l’augurio di un buon lavoro, nel segno del rilancio dell’azione politica del Partito Democratico di Ladispoli, aperta ad una città che nel solco di quanto fatto ha bisogno di rimettersi in cammino per raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi”, conclude la nota del PD.